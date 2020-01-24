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  • 24.01.2020 11:04
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 11:07

Müjde geldi! kaç para, nasıl alınır? başvuru şartları nedir?

kaç para, nasıl alınır? Sorusu yanıt buldu. ve tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Pakdemirli: "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, -8 olanlara 'ta başlayacak" şeklinde konuştu. TC Kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan besiciler Cuma günü 18.00'dan sonra alabilecek. Peki başvuru şartları nedir? 2020 yılı için buzağı parası nasıl ve nereden alınır?

2020 yılı buzağı parası ne kadar, nasıl alınır?

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için müjdeli haber geldi. Bu bağlamda gelen bilgilere göre, 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanacak olan takvime göre Buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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