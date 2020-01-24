2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri için müjdeli haber geldi. Bu bağlamda gelen bilgilere göre, 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklanacak olan takvime göre Buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Buzağı destek ödemeleri ayın kaçında yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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