Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tağşiş konusunda ifşa edilen firmalardan bazılarının sahiplerinin bakanlığın önünde listeden çıkarılmak için ağladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

Besilik olmak kaydıyla canlı hayvan ithalatı yapılabilir.

Halkın sağlığıyla oynayanlara karşı bakanlığımız savaş içinde. Özellikle ifşalarla ilgili yanlış anlaşılma olur diye bakanlığımız ürkek davranıyordu. Ne kadar yanlış varsa ifşa edelim dedim. Firmalardan biri geldi, "Benim işim biter. Beni listeden çıkartın" dedi. İki hafta bakanlığın önünde ağladı, "acımayın" dedim. Kanuna nizama uygun ürün üretilecek, lamı cimi yok. Ambalajlı gıdaların yenilmesini öneriyorum. Ambalajsız gıdalarda ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Açık sütlerde, hayvan idrarı olabilir, pisliği olabilir. Yollarda zeytinyağı satanlar içine başka yağ karıştırıp satabiliyorlar. Denetim ve riskimizin az olması için ambalajlı ürünlere yönelinmeli.

(Halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenler) Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz.

(Taklit ve tağşiş ürünler) Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz.

(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek."

Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz.

Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak.

"Sözleşmeli üretim yasası TBMM'den en kısa zamanda geçecek. Bunu mutlaka çözmemiz lazım, yakın zamanda lansmanımız olacak"