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  • 22.01.2020 10:13
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 10:21

Emekliye mı! ?

Milyonlarca emekliye müjdesi geliyor. SSK ve Bağkur emekli maaşı promosyon mı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda promosyonda tutarlar değişiyor. Emeklilerin büyük bölümü ikinci ödeme için gün sayarken, promosyona zam hazırlığı başladı. Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, ‘3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi’ şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak.

Promosyon müjdesi! Hangi banka kaç para veriyor?

Hangi banka kaç para promosyon veriyor? Sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliye ikinci promosyonda geri sayım başladı. 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak. Promosyonda 2020 tarifesi SGK ile bankaların görüşmelerinden sonra belli olacak. Emekli de pazarlık masasında olmak istiyor. Şimdiden 1.250 lirayı gözden çıkaran bankalar var... 13 milyon emeklinin promosyonu için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar zamlanacak. SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler Şubat'ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....


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