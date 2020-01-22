Hangi banka kaç para promosyon veriyor? Sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliye ikinci promosyonda geri sayım başladı. 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak. Promosyonda 2020 tarifesi SGK ile bankaların görüşmelerinden sonra belli olacak. Emekli de pazarlık masasında olmak istiyor. Şimdiden 1.250 lirayı gözden çıkaran bankalar var... 13 milyon emeklinin promosyonu için düğmeye basıldı. Maaşa göre 300-375-450 lira olan taban tutarlar zamlanacak. SGK ve bankalar arasındaki görüşmeler Şubat'ta yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ