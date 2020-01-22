Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 12.8 milyon emekli bir yandan zamlı maaşlarını alırken, bir yandan da gelirini artıracak müjdeler bekliyor. Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını istiyor.. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa göre de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de

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