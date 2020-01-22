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  • 23.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:25

tarihleri... Milyonların gözü orada! ve Bağkur emekli maaşları yle kaç lira oldu?

Emekli maaşı konusunda en çok kafa karışıklığına neden olan konu, emeklilerin maaşla birlikte aldıkları tutarı. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılması gündemde. Peki talepler hayata geçerse ve Bağ-Kur'lulara ödenecek artış ne kadar olacak? En güncel liste ve hesaplama haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Çoğu emekli ek nedeniyle maaşını yanlış hesapladığından, 'eksik ödüyorlar' diye şikayet ediyor. Peki, her ay maaşla birlikte bankaya yatan ek ödeme nasıl hesaplanıyor?

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ek ödemeyle kaç lira oldu?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 12.8 milyon emekli bir yandan zamlı maaşlarını alırken, bir yandan da gelirini artıracak müjdeler bekliyor. Emekliler, her ay verilen ve maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödemenin artırılmasını istiyor.. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. En düşük SSK emeklisi 84 lira ek ödeme alırken, en düşük Bağ-Kur emeklisine 75 lira ek ödeme ödenecek. Yeni yılda emeklilerin aldığı maaşa göre de ek ödeme tutarı 57 lira ile 285 lira arasında değişecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de

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