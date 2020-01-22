SSK SGK ve Bağkur'lu olmayan yani sigortasız olanlara devletten büyük fırsat geldi. Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselerin gıda, konut, sağlık gibi ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için gıda yarımı, kıyafet yardımı ve nakdi yardım gibi çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu anlamda hiçbir işte çalışmamış olanlar devletten emekli maaşı alabilir mi? Çalışma hayatı boyunca hiç prim ödememiş olanlar için emekli olmak mümkün mü? Yaşlılık aylığı almanın şartları ve gereklilikleri neler? Ayrıca emekli gelirinin de olmaması gerekiyor. Hesaplama asgari ücretin asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarı üzerinden yapılıyor.

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