KOSGEB’den sıfır faiz ile kredi, karşılıksız hibe!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, iş kurmak isteyenleri ya da devlet desteğine ihtiyaç duyan işyerlerine sıfır faiz ile kredi ve karşılıksız hibe imkanı sunuyor. Peki sıfır faiz kredi ve karşılıksız hibe hakkından kimler yararlanabilir? Hibe

olarak ne kadar ücret verilir? İşte sıfır faiz kredi ve karşılıksız hibe merak edilen detaylar…

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KOSGEB'in destek imkanlarından yararlanmak isteyen kişilerin, işletme açma amacı olan veya işletmelerini büyütmek isteyen girişimciler arasında yer alması gerekir. Ancak kişilerin sıfır faiz ve hibe imkanından faydalanması için belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir. Başvuran girişimcinin kredi alacağı bankaya borcu varsa; bu borcu diğer yıla sarkıtma veya kişi bankanın kara listesinde yer alıyorsa KOSGEB desteği verilmeyebilir.

KOSGEB Kredi Ve Hibe Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

KOSGEB'den girişimcilik desteklerinden alabilmek için öncelikli şart olarak; kişinin KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik Eğitimine katılması gerekir. 32 saat süren kursu sonunda başarılı ile eğitimi bitiren adaylara sertifika verilir. Aranılan diğer şartlar ise; Girişimcinin KOSGEB sistemine kaydolması, Kişinin T.C vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması, İşletmenin fillen açık olması, İşletmenin KOSGEB yasağının olmaması.

KOSGEB Ne Kadar Faizsiz Kredi İle Karşılıksız Hibe Verir?

İş kurmak veya işini büyütmek isteyenler için devletten 150 bin TL oranında destek sağlanır. Desteğin 50 bin TL olan kısmı karşılıksız hibe şeklinde verilirken; 100 bin TL olan kısmı faizsiz kredi olarak veriliyor. Alınan 100 bin TL kredi için bankalar normal şartlarda 30 bin TL civarında faiz ister. KOSGEB ise, 100 bin TL'lik kredilerde girişimcilere destek olmak için bu faizin tamamını ya da bir kısmını öder. 2020 için en üst kredi çekme miktarı 300 bin TL olarak kararlaştırılmıştır. Kredi alındıktan sonra ilk 12 ay boyunca geri ödeme yapılmaz. 1 yılın geçmesinin ardından, 36 aylık süre içerisinde 3 ayda bir ödeme yapılır.

Faizsiz KOSGEB Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Garanti Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Halk Bankası

Şekerbank

Vakıflar Bankası

Denizbank