Dar gelirli girişimciye faizsiz kredi müjdesi geldi. Bu bağlamda devletten 15 bin lira alınabilecek. Ve geri ödemesi 2 yılda yapılacak.

Kendi işini kurmak isteyen, ticaret hayatına atılmak isteyen, yeni bir iş, yeni bir gelir kapısı sağlamak isteyen kişilerin, bu planlarını hayata geçirmek için bu teşvikleri takip etmesi gerekmektedir. Verilen desteklerde başarılı görülen projelerin son bir yıllık geri ödemesi de hibe edilecek. Başarı kriterleri arasında, açılan işyerlerinde en az 2 kadının da istihdam edilmiş olması ve ödemelerin düzenli yapılması var.

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