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  • 20.01.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 17:41

80 bin kişiye fırsat! 2020 yılında ’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

Taşeron işçiler ile ilgili son haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda taşerondan kadroya geçiş düzenlemesinin ardından kadroya geçiş umudunu sürdüren 80 bin işçisi bulunuyor.

2020 yılında KİT’lere taşeron kadrosu geçişi nasıl yapılacak?

Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. 80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Konu hakkında işçiler yaklaşık 80 bin kişinin geçişi için gözlerini gelecek habere çevirdi. İşte detaylar takvim.com.tr'de

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

Detaylar bir sonraki sayfada...

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