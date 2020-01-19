Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT taşeron işçileri kadroya geçiş umudunu son açıklanan finansman programı ile ileriye taşırken, 80 bin kit çalışanı atılacak yeni bir adıma kilitlendi. 80 bin kit işçisi başvuruda istenilecek şartlar neler? Konu hakkında işçiler yaklaşık 80 bin kişinin geçişi için gözlerini gelecek habere çevirdi. İşte detaylar takvim.com.tr'de

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ

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