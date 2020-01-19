Taşeron işçi - Kadroya geçen 900 bin işçinin aldığı ödemelerin başında ilave tediye ikramiye ödemesi geliyor. 2019 yılının Aralık ayında son taksitler ödenmişti. Çalışanlar yeni yıldan itibaren ilave tediye ödemesini almaya başlayacak. İlk taksit ödemesi ile 3 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek. Taşerondan kadroya geçen çalışanlar, 4-d kamu işçilerin maaş haklarının iyileştirilmesi için çalışma yapılmasını beklemekteler. Diğer yandan Ocak ayında yüzde 4 oranında maaş artışı gerekleştirilecek. Maaşı asgari ücretin altında olan işçilerin daha önce alınan karara göre maaşları asgari ücret düzeyine çıkartılacak.

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