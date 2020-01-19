Kamuda işçi statüsünde çalışanlara ücret sistemine bakmadan devlet desteği olarak verilen tediye için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Tediye ödemeleri, 2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçileri 2020 ilk ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar... 2020 asgari ücret miktarı + yüzde 4 zam sonrası brüt en düşük işçi maaşı 3060 TL olacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ