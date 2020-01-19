Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta en düşük 5.8463 lira ve en yüksek 5.8927 lirayı gördükten sonra, 5.89 – 5.90 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 20 Ocak'a 5,8942 seviyesinde başladı. ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile dolar sakin bir seyir izliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI