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  • 20.01.2020 07:46
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 07:46

kuru son durum: 20 Ocak ve , kaç TL oldu? kadar? Güncel döviz kurları

son dakika... Geçtiğimiz hafta yüzde 0,29 değer kazanarak 5,8950 liraya yükselen dolar, yeni haftaya 5,8942 seviyesinde başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 20 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta en düşük 5.8463 lira ve en yüksek 5.8927 lirayı gördükten sonra, 5.89 – 5.90 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 20 Ocak'a 5,8942 seviyesinde başladı. ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile dolar sakin bir seyir izliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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