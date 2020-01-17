Mahkumlara af, taşeron, EYT, nafaka ve ek gösterge hakkında açıklama geldi. EYT'nin gündemde olmadığı bildirilirken , diğer konuların bu hafta meclis gündemine gelmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler. 3600 ek gösterge hakkında geçtiğimiz gün konuşan Çalışma Bakanı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü, elbette yerine getirilecek" dedi. Ancak Ocak ayında ek gösterge düzenlemesinin meclis genel kuruluna gelmesi beklenmiyor. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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