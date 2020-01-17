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17 Ocak Meclis toplandı: , , 3600 ek gösterge, nafaka ve işçi açıklaması, son durum

17 Ocak Cuma günü milyonlar önemli yasalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Genel Kurulu, bu hafta 3 gün çalıştı. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılan genel kurul görüşmelerinde sırada bekleyen maddeler görüşüldü. Özellikle milyonların beklediği , , 3600 ek gösterge, nafaka ve işçi yasaları ile ilgili gelişmeler yakından takip edildi. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin ise bu hafta gündeme gelmesi beklenmiyor. Öte yandan nafaka düzenlemesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Nafaka düzenlemesi çalışmalarının sona ermesinin ardından Meclis gündemine gelecek. Detaylar takvim.com.tr'de

Meclis toplandı: Af, EYT, ek gösterge ve taşeron açıklaması 2020

Mahkumlara af, taşeron, EYT, nafaka ve ek gösterge hakkında açıklama geldi. EYT'nin gündemde olmadığı bildirilirken , diğer konuların bu hafta meclis gündemine gelmeyeceği öğrenildi. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler. 3600 ek gösterge hakkında geçtiğimiz gün konuşan Çalışma Bakanı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü, elbette yerine getirilecek" dedi. Ancak Ocak ayında ek gösterge düzenlemesinin meclis genel kuruluna gelmesi beklenmiyor. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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