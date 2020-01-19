24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları merak ediliyor. Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Acil nakit ihtiyacı için bankaların kapısını çalan vatandaşlara sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı indirim kampanyaları vatandaşları sevindiriyor. En uygun kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir.

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