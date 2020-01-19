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  • 19.01.2020 16:59
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 17:02

, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık oranları güncel hesaplama

Ziraat, Vakıfbank ve oranlarını indirdi. Bu bağlamda haberimizde güncel oranları bulabilirsiniz. Bankaların en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları %1 civarında kümelendi. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı %0,98 oldu. Halkbank'ın ardından en uygun araç kredisi veren bankalar listesinde Vakıfbank yer alıyor. Bankaların konut kredisi faizlerinde 0.79 oranı görüldü! Sıfır konut alımlarında geçerli olan 0.79 konut kredisi faizi ile en uygun konut kredisi ürünü avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bu bağlamda 2020 , 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, ve Halkbank banka faiz oranları sayfamızda.

24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları

24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları merak ediliyor. Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Acil nakit ihtiyacı için bankaların kapısını çalan vatandaşlara sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı indirim kampanyaları vatandaşları sevindiriyor. En uygun kredi veren bankalar hangileri? İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir.

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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