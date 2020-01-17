Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsa yönetimine, gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmaların bu faaliyetlerinin disiplin kurullarında ele alınmasına yönelik talimat gönderdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, laboratuvar sonucuyla gıdada taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmaların bilgilerini TOBB'a iletti.

Bunun üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatıyla illerdeki 365 oda ve borsa genel sekreterliklerinden, söz konusu üye firmalara "Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik"e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi.

Talimata, Bakanlık tarafından gönderilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların listesi de eklendi.