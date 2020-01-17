TOKİ 2020 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvurular tamamlandı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildi. Milyonlarca kişinin başvurduğu sosyal konut için kura tarihleri bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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