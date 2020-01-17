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  • 17.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 11:02

Açıklandı! 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ tarafından yürütülen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne başvurular 15 Ocak'ta sona erdi. TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için başvuru yapan adayları kura heyecanı sardı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 konut kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 2020 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvurular tamamlandı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi gösterildi. Milyonlarca kişinin başvurduğu sosyal konut için kura tarihleri bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut 2+1 3+1 konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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