Brent petrolün varili haftanın son iş günü uluslararası piyasalarda 64,83 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,16 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,87 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 64,83 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,60 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre 780 bin varil azalarak günlük 100 milyon 700 bin varile indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün ham petrol üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre günlük 180 bin azalışla 29 milyon 440 bin varil oldu.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 97 bin varil arttı. Geçen hafta ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 3 bin varil düşerken diğer eyaletlerde ise 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece, 4-10 Ocak haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de yaklaşık 13 milyon varille günlük üretimde yeni rekor kırılmış oldu.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da 59,5 dolar olacağı öngörülüyor. Aralık 2019 raporunda bu rakamlar 60,50 ve 55 dolar olarak tahmin edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 64,62 ile 64,67 dolar aralığının direnç, 64,57 ile 64,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.