GaleriGüncel

'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

Kanal İstanbul, başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere özellikle CHP'lilerin yoğun karalama kampanyasına maruz kaldı. Bu iddialardan çoğu kasıtlı olarak "deprem, susuzluk, tarihi talan, vurgun" gibi hassas konulardan seçilmiş durumda ve tümü halkı korkutmak için, bilimsel aslı olmayan iddialar. İşte 15 maddede Kanal İstanbul hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler.

04.01.2020 15:27 - Son Güncelleme: 04.01.2020 15:33
'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a katmerli ihanet ve felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a neden karşı olduklarını, "Ya Kanal ya İstanbul" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında 15 maddeyle açıklamıştı. Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunu masaya yatıran İmamoğlu, raporda bilim insanlarının görüşüne yer verilmediğini ileri sürüp, İstanbulluları ve sivil toplum kuruluşlarını raporu okuyup, başlatacakları hukuki sürece müdahil olmaya davet etmişti.

'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

İmamoğlu'na yanıt ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü 15 maddeyi tek tek yanıtlayan Ilıcalı, İmamoğlu'nun iddia ettiği maddelerle ilgili "Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama" olarak değerlendirdi.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN İDDİALARI VE ILICALI'NIN YANITLARI

'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

İddia: 1- Susuzluk
Kanal İstanbul projesi yapıldığı takdirde, 8 bin 500 yıldır var olan İstanbul sonsuza kadar yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek.

'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

Gerçek: 1- Susuzluk
Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama. 2022 yılında hizmete girmesi planlanan Melen Barajı ile gelecek su İstanbul'un su ihtiyacının tamamını karşılayacak.

'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

İddia: 2- Deprem riski
Küçükçekmece Gölü'nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Proje 1., 2. ve 3. derece deprem bölgelerinde kalıyor. 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tezkere Meclis'ten geçmişti... Türkiye-Libya ilişkileri tarihi belgelerde!
Tezkere Meclis'ten geçmişti... Türkiye-Libya ilişkileri tarihi belgelerde!