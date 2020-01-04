'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!

Kanal İstanbul, başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere özellikle CHP'lilerin yoğun karalama kampanyasına maruz kaldı. Bu iddialardan çoğu kasıtlı olarak "deprem, susuzluk, tarihi talan, vurgun" gibi hassas konulardan seçilmiş durumda ve tümü halkı korkutmak için, bilimsel aslı olmayan iddialar. İşte 15 maddede Kanal İstanbul hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler.

04.01.2020 15:27 - Son Güncelleme: 04.01.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





