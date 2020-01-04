'İstemezükçüler' karalamaya doymamıştı... İşte 15 maddede Kanal İstanbul gerçeği!
Kanal İstanbul, başta CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere özellikle CHP'lilerin yoğun karalama kampanyasına maruz kaldı. Bu iddialardan çoğu kasıtlı olarak "deprem, susuzluk, tarihi talan, vurgun" gibi hassas konulardan seçilmiş durumda ve tümü halkı korkutmak için, bilimsel aslı olmayan iddialar. İşte 15 maddede Kanal İstanbul hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a katmerli ihanet ve felaket projesi" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a neden karşı olduklarını, "Ya Kanal ya İstanbul" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında 15 maddeyle açıklamıştı. Kanal İstanbul'la ilgili ÇED raporunu masaya yatıran İmamoğlu, raporda bilim insanlarının görüşüne yer verilmediğini ileri sürüp, İstanbulluları ve sivil toplum kuruluşlarını raporu okuyup, başlatacakları hukuki sürece müdahil olmaya davet etmişti.
İmamoğlu'na yanıt ise Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü 15 maddeyi tek tek yanıtlayan Ilıcalı, İmamoğlu'nun iddia ettiği maddelerle ilgili "Bilimsel aslı olmayan, vatandaşta korku oluşturmak için yapılan mesnetsiz bir açıklama" olarak değerlendirdi.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN İDDİALARI VE ILICALI'NIN YANITLARI