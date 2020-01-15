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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 13:49

Başkan Erdoğan 'İstemezükçüler'i fena ti'ye aldı: Allah'tan ki denizin altından gitti, üstünden çıksa...

Congresium'da " ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuşan Başkan Erdoğan, vatandaşa yapılan her hizmete ve dünyanın bile imrenerek baktığı projelere karşı çıkan 'İstemezükçüler'i fena ti'ye aldı. Erdoğan, "'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi." ifadelerini kullandı.

Başkan , Congresium'da " ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'İstemezükçüler'i bu sözlerle eleştirdi.

ONA DA 'İSTEMEZÜK' DERLERDİ
Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi. İş bitti açılışına geldiler. O günden bu güne 440 milyon insan Marmaray'dan geçti. Aynı şekilde Avrasya Tüneli. Öyle de olsa böyle de olsa, biz dağları nasıl deliyorsak, denizin altından nasıl geçiyorsak öyle devam edeceğiz.

BAŞKANLARIMIZIN YANINDA OLMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR
Bugün şöyle geçmişe doğru baktığımızda kiminin eserlerle yaşadığı, kiminin ise yerinde yeller estiği ortadadır. Amacı eser ortaya koymak isteyen belediye başkanlarımızın yanında olmak boynumuzun borcudur.

ile bakanlarıyla vekilleriyle, belediye başkanlarıyla, işçisiyle, iş vereniyle hep birlikte çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Dünyada ter dökmeden, sonuna kadar zorlamadan elde edilmiş bir başarı yoktur. Önce birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılabilmeyi başarabilmeliyiz. Diğer başarıların hepsi de bunda gizlidir. Şimdi daha büyük hedeflere doğru yürüyoruz. İnşallah bunları da başaracak, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz.

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