Son dakika: Bakan Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi.



Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız. pic.twitter.com/O1pb5laUpz