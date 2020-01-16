Son dakika: Bakan Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.
Albayrak, "İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.
Albayrak, "İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 16, 2020
Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız. pic.twitter.com/O1pb5laUpz
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