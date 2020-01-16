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  • 16.01.2020 14:52
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 14:56

Son dakika: Bakan Albayrak: 2020'de ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız

Son dakika haberi... 'na ilişkin bir paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk. İnşallah, 2020’de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.

2020'de yeni bir başarı hikayesi yazacağız
Hazine ve Maliye Bakanı , Başkan Erdoğan'ın 'na ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimizin 2019 yılını değerlendirdi. Tarihin en büyük kur ataklarının etkilerini giderdik. Tüm göstergelerde hedeflerimizden başarılı bir performans ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "İnşallah, 2020'de tüm kurumlarımızla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacağız." dedi.


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