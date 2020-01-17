Buzağı destek ödemeleri tarihi belli oldu! 2018 2. dönem buzağı destekleri ne zaman yatacak?

2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin yapılacağı tarih, destekten faydalanan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Ödeneğin hazır olduğu bildirildi. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? Ödemeler hesaplara ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı. Gelen bilgilere göre, 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinin 24 Ocak 2020 günü hesaplara yatırılacağına öğrenildi.

Buzağı desteklemeleri şu şekilde;

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.