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  • 17.01.2020 15:47
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 15:56

Son Dakika: 0,94 müjdesi geldi! Bir banka daha indirdi!

Merkez Bankası indirim kararı sonrasında bankalardan faiz indirim kararı bekleniyordu. Ve ilk adım özel banka olan Banktan geldi. ING Bank konut kredisi faiz oranını 0,94'e indirdi. Geçtiğimiz haftalarda ise Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıklamıştı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor. TEB, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de.

Son Dakika: 0,94 müjdesi geldi! Bir banka daha faiz indirdi!

Bankaların son dört ayda kredi faizlerinde yaptığı peş peşe indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi faizlerindeki indirimin devam etmesiyle birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görüldü. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi yüz binlerce vatandaşla paylaştı. ING, TEB, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları

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