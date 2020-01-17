Bankaların son dört ayda kredi faizlerinde yaptığı peş peşe indirimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi faizlerindeki indirimin devam etmesiyle birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görüldü. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi yüz binlerce vatandaşla paylaştı. ING, TEB, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları

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