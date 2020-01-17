17 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşının bu ay yattığı illerin güncel listesi yayımlandı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 17 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE
17 Ocak Cuma tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde:
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