Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturttuk. "Faiz inmesi gerekli" dedik. Faiz indi, iniyor ve bugün yine bir açıklama yapılacak." ifadelerini kullandı.

"2019'DA ÜLKEMİZİ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇİRDİK"

Küresel düzeydeki belirsizlikler ve spekülatif saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek, 2019'da ülkemizi yeniden yükselişe geçirdik. Öncelikle, saldırı dalgasının ilk ayağı olan döviz kurunu, nispeten istikrarlı bir çizgiye oturttuk. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık.

"YENİ EKONOMİ PROGRAMIMIZ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Geçtiğimiz Eylül ayında 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programımız yürürlüğe girdi.

Programın temel hedefleri, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesidir. Esasen, geçtiğimiz 17 yılın genel görüntüsü, ekonomide hedeflerimizin çok da gerisine düşmediğimize işaret ediyor.

Mesela, 2003 yılından önceki 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003'den bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Tüm sıkıntılara rağmen 2019 enflasyonu da yüzde 11,8 oranı ile bu genel görünümün çok dışında kalmadı.

Para ve maliye politikalarını, güçlü eşgüdüm ve yapısal reformlarla tahkim ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz.

"2019'DA 48 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI SUNDUK"

İVME finansman paketi kapsamında 2019'da firmalara yaklaşık 48 milyar liralık kredi imkanı sunduk.

Bu kapsamda 56 binin üzerinde kredi adedine ulaşılarak, 29 milyar liradan fazla kredi tahsisi gerçekleştirildi.

"ÜLKEMİZ YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİNE GİRDİ"

2019'un üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,9'luk pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.

"TARİHİMİZDE İLK DEFA 5,4 MİLYAR DOLAR ARTIYA GEÇTİK"

Merkez Bankamızın altın dahil toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. Borsa İstanbul'un 2003 yılında 10 bin 600 olan kapanış endeksi, dün 121 bini bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik göstergelerin hemen tamamı, önümüzdeki dönem için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

Ekonomimizin en büyük zaafı olarak gösterilen cari işlemler dengesinde, tarihimizde ilk defa eylül ayı itibariyle 5,4 milyar dolar artıya geçtik.

Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Hem gösterge faizlerinde, hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 15 puan, konut kredilerinde 15 puan, ihtiyaç kredilerinde 18 puan gerilemiştir.

Kasım ayında 91,3 olan ekonomik güven endeksi Aralık ayında 93,8'e yükseldi ve yılı zirvede kapattı. 2019 yılı Kasım ayında bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,6 seviyesindedir. Bu seviye, yüzde 8 olan uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerindedir.