Dolar son dakika! Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar düştü! 16 Ocak euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Dün 5,87-5,90 aralığında işlem gören dolar/TL, güne 5,8800 liradan başlamış, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan faiz kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Şimdi ise gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 11.25 olarak belirledi.

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