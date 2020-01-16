Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine bu yıl da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak. Ancak emekliler, ikramiye tutarında artış bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, özellikle enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek. Konuya ilişkin gelişmeler ve zam durumu ise haberin devamında yer almaktadır.

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