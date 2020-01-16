2020 yılı 65 yaş muhtaçlık yaşlılık engelli enflasyon farkı maaş zammı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 65 yaş aylığı ülkemizde uygulanan en eski sosyal yardımlardan biri. Yaşlılarımızın yoksulluğa düşmesinin engellenmesi ve temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmeleri esasına dayanan 65 yaş aylığı memur maaş zammı ve enflasyon farkıyla birlikte zamlandı. Yaşlılık maaşı, temmuz ayıyla beraber aylık 601 liradan 637 liraya çıkmıştı. 637,79 lira olan 65 yaş aylığı, Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla yaşlılık maaşı da arttı. Peki 65 yaş 2022 ve engelli aylığı zammı ne kadar oldu? 2020 3 aylık 65 yaş aylığı kaç para, ne zaman ödenecek?

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