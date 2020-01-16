13 milyon emekliye büyük müjde! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması

DOKTORLARA 2.483 TL

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara geçen yıl Ocak ayından itibaren her ay verilmeye başlanan ilave ödeme arttı.

Bu ay itibariyle emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya, uzman olmayanlarda bin 799 liradan bin 898 liraya ulaştı.

TARİH BELLİ OLDU

Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

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