Rekor başvuru! TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman? TOKİ kura tarihleri açıklandı mı?

Dün "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine toplam 1 milyon 92 bin 741 başvuru yapıldığını duyurdu. Başvuruların dün itibariyle sona ermesiyle birlikte TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.