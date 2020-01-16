Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.01.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 16:18

Rekor başvuru! TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman? TOKİ kura tarihleri açıklandı mı?

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konutların kura tarihleri başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TOKİ kura tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekilişleri ne zaman?

Dün "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine toplam 1 milyon 92 bin 741 başvuru yapıldığını duyurdu. Başvuruların dün itibariyle sona ermesiyle birlikte TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriRekor başvuru! TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi ne zaman? TOKİ kura tarihleri açıklandı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri