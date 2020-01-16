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  • 16.01.2020 16:47
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 16:49

O tarih yaklaştı! ne zaman ödenecek? İşte 2020 SSK-Bağ-Kur emekli maaş zam oranı

ne zaman ödenecek? Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. Bilindiği üzere yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ardından netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterdi. Bu oran yüzde 6,45'e karşılık geliyor. İşte 2020 SSK-Bağ-Kur emekli maaş zam oranı

Zamlı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli vatandaşların özellikle şu günlerde zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih hakkında araştırmaları yoğunluk kazandı. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşlara çevrildi. Peki, zamlı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte 2020 emekli maaş zam oranı...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SGK emeklilerine ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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