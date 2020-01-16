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  • 17.01.2020 09:02
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:02

? SGK, , Bağ-Kur emekli Ocak ayı maaş sorgulama!

Memur ve emeklinin mı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. ve Bağkurlu'nun zamlı maaşları yarından itibaren yatacak. Memurlar zamlı maaşını ayın 15'inde çekti ancak 14 günlük fark da alacak. Memur emeklileri ise farkı için gün sayıyor. lı maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplama... SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor. Kişilerin e-devlet şifreleri olmaması ya da e-devlet harici ne zaman emekli olurum sorgusu yapabilmeleri SGK'nın kendi internet sistemi üzerinden de mümkündür.

Emeklinin zamlı maaşı yarın hesapta

Emekli maaş zamları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Ocak'ta açıklanan enflasyonla birlikte belli olmuştu. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisine bu aydan itibaren yüzde 6.49 zam yansıtılacak. SGK tarafından sorgulamaya açılan yeni uygulama ile vatandaşların emekli olduklarında alacakları maaş tutarlarını bir tıkla öğrenebilmekte. Emekli olursam kaç para alırım, emekli olursam ne kadar tazminat alırım? Soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İşte ne zaman emekli olurum ve emekli maaş maaşı hesaplama.

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HaberlerEkonomi HaberleriEmekli olunca ne kadar maaş bağlanacak? SGK, SSK, Bağ-Kur emekli Ocak ayı maaş sorgulama!
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