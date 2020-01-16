2020 yılı itibari ile emekli,dul ve yetimler için verilen bayram ikramiyesinde son gelişmeler nelerdir ? Bayram ikramiyesine zam geldi mi ? Haberin detayları sitemizdedir. 2020 bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu şimdiden merak konusu oldu. Emekli, dul ve yetim olmak üzere birçok vatandaşın yararlandığı bayram ikramiye ödemelerinin 2020 yılında ne kadar olacağı tartışılmaktaydı. Emeklilerin yanı sıra 12 Milyondan fazla kişiye yapılacak ödemelerde yetim, dul ve emekli vatandaşlara ödenecek olan ikramiyelerde SGK'dan emekli, yaşlılık, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri, ölü geliri alan vatandaşlar da bu ödemden yararlanmaktadır.

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