Evde bakım aylığı, 2022 engelli maaşı, cenaze, çeyiz yardımı alma şartları nedir? Nasıl alınır, kaç lira?

2020 yılında milyonlarca kişi evde bakım aylığı, 2022 engelli maaşı, cenaze, çeyiz yardımı ile ilgili internette araştırmalar yapıyor. Devlet, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Bazılarında zaman aşımı süresi bulunuyor. Üstelik bu yıl hepsi zamlı. Bu bağlamda 2020'de bu ödemeleri sakın unutmayın. Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. Örnek vermek gerekirse; Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Detaylar takvim.com.tr'de

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