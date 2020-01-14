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  • 14.01.2020 18:30
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 18:30

Evde bakım aylığı, 2022 engelli maaşı, cenaze, çeyiz yardımı alma şartları nedir? Nasıl alınır, kaç lira?

, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Bazılarında zaman aşımı süresi bulunuyor. Üstelik bu yıl hepsi zamlı. Bu bağlamda hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır. , halk içinde süt parası olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin SSK yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir.

Bu ödemelerden çoğu kişinin haberi yok! 2020'de almayı unutmayın!

2020 yılında milyonlarca kişi evde bakım aylığı, 2022 engelli maaşı, cenaze, çeyiz yardımı ile ilgili internette araştırmalar yapıyor. Devlet, farklı isimler altında karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Bazılarında zaman aşımı süresi bulunuyor. Üstelik bu yıl hepsi zamlı. Bu bağlamda 2020'de bu ödemeleri sakın unutmayın. Yapılan ödemeler Ocak itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. Örnek vermek gerekirse; Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Detaylar takvim.com.tr'de

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