En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. En düşük 32 günlük vadeli mevduat faizi %7,75 olurken, en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %12,10 olarak uygulanıyor. Burgan Bank en yüksek faiz oranını veriyor. QNB Finansbank ise en yüksek ikinci faiz oranına sahiptir. Bahsi geçen mevduat faizleri, bankaların brüt faiz oranları oluyor. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır.

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