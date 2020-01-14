0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangisi? Sorusu şu sıralarda oldukça popüler vatandaşlar doğal olarak en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Bu bağlamda 3 büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sayfamızda listeledik. Vakıfbank, kamu bankaları içerisinde 0.79 faizle 180 ay konut kredisi veren ilk banka oldu. Daha sonra onu Ziraat Bankası ve Halkbank takip etti. 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, bankaların şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir banka şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.

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