Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor." dedi.



Bakan Varank, "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor" ifadelerini kullandı.



Varank, "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz." açıklamasını yaptı.