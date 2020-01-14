TOKİ ne zaman açıklanıyor? 100 bin sosyal konut projesine başvuru süreci tamamlanıyor. Büyük oranda müracaat yapılan proje için vatandaşlar heyecan içinde. Kura çekimini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden kura tarihlerini araştırmaya başladılar. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimine ilişkin detayları yazımızda derledik. Peki, TOKİ kura ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte cevaplar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

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