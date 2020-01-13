Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Mayıs 2018’den beri en iyi seviyede Son dakika haberi... Bakan Albayrak: Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık.

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