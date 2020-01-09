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  • 09.01.2020 12:14
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:16

Bakan Albayrak açıkladı! 2020 yılı siz çiftçi kredisi ne kadar?

2020 yılı siz çiftçi kredisi hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. Tarımla uğraşan çiftçiler kredi oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanı , ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası'nın çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı tanıyacağını söyledi. 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini belirten Bakan Albayrak "Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik artık sahaya ineceğimiz bir yıl olacak" dedi. PekiZiraat Bankası 2020 yılı ? İşte takvim.com.tr'de

Bakan Albayrak açıkladı! 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz." ifadelerini kullandı. Albayrak çiftçilere de geri ödeme müjdesi vererek, "Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek." dedi.. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 3 Ocak 2020 tarihli sayısında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Ziraat Bankası 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi ne kadar? İşte çiftçi kredisi alma başvuru şartları takvim.com.tr'de

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