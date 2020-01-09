Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz." ifadelerini kullandı. Albayrak çiftçilere de geri ödeme müjdesi vererek, "Ziraat Bankası yüzde 9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek." dedi.. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce çiftçilere kullandırılacak Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulama Tebliği 3 Ocak 2020 tarihli sayısında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki Ziraat Bankası 2020 yılı faizsiz çiftçi kredisi ne kadar? İşte çiftçi kredisi alma başvuru şartları takvim.com.tr'de

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