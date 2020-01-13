Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorlarında piyasalardaki güncel durum hakkında araştırma yapıyor. Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,8765'ten tamamladı. Piyasalarda bu hafta, ödemeler dengesi, sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. İşte 13 Ocak canlı dolar ve euro güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?