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  • 13.01.2020 17:42
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 17:42

Dolar ve haftanın ilk günü düşüşte! 13 Ocak canlı dolar ve euro ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve nun ne kadar olduğu, piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8650'den işlem gördü. Geçen hafta küresel risk algısının bozulmasıyla 5,9884'e kadar yükselen dolar/TL, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalmasıyla gerileyerek yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 5,8564'ü gördü. Peki, 13 Ocak canlı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında güncel durum...

Dolar düşüşte! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dolar ve euro fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorlarında piyasalardaki güncel durum hakkında araştırma yapıyor. Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,8765'ten tamamladı. Piyasalarda bu hafta, ödemeler dengesi, sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek. İşte 13 Ocak canlı dolar ve euro güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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