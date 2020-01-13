Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.01.2020 18:05
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 18:05

son durum nedir? ? Gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?

son durum nedir? Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini yakından ilgilendiren merakla takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yakından takip edilirken kamu çalışanları 3600 ek göstergenin Meclis gündemine ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, ? ? İşte merak edilen detaylar...

3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 ek gösterge son durum, yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile birlikte 1 milyon üzeri kamu görevlisinin maaş, tazminat ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri