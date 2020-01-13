3600 ek gösterge son durum, yüz binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile birlikte 1 milyon üzeri kamu görevlisinin maaş, tazminat ve emekli aylıklarında artış yaşanacak. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." ifadelerine yer verdi.