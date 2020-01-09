Berat Albayrak'ın Sivas ziyaretinde samimi anlar! Kendisine ikram edilen pideyi...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle buluşmak üzere Sivas Belediyesi'nin ziyaret etti. Belediye ziyareti sonrasında esnafla buluşan Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı.
09.01.2020 16:36
- Son Güncelleme: 09.01.2020 16:43
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti.
Albayrak, belediye ziyaretinden sonra kenttin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bulunan esnafı gezdi.
Burada Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Bakan Albayrak'a isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye edildi.
Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen sıcak pideyi gazetecilerle paylaştı.
Albayrak, bu sırada Sivas Valisi Salih Ayhan'ın "Sivas'ın Katmeri Konya'nın pidesinden daha güzeldir" sözlerine karşılık, "Şimdi de Sivas Konya krizi çıkmasın" demesi çevredekileri güldürdü.