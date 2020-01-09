Berat Albayrak'ın Sivas ziyaretinde samimi anlar! Kendisine ikram edilen pideyi...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle buluşmak üzere Sivas Belediyesi'nin ziyaret etti. Belediye ziyareti sonrasında esnafla buluşan Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı.

09.01.2020 16:36 - Son Güncelleme: 09.01.2020 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





