Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz gün Sivas ve Tokat'a ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile buluşan Bakan Albayrak, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.



Bakan Albayrak, her iki ilde de halk tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Albayrak, vatandaşarlın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı.

Albayrak,etiketiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan video içerikli bir mesaj yayımladı.Videolarda Bakan Albayrak'ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.







