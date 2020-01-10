Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz gün Sivas ve Tokat'a ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile buluşan Bakan Albayrak, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.
Bakan Albayrak, her iki ilde de halk tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Albayrak, vatandaşarlın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı.
Teşekkürler Tokat#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/1RjC6f8bVz— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 10, 2020
TOKAT VE SİVAS'A TEŞEKKÜR MESAJI
Albayrak, "Teşekkürler Tokat ve Sivas #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan video içerikli bir mesaj yayımladı.
Videolarda Bakan Albayrak'ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.
Teşekkürler Sivas#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/cXVVw63PSR— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 10, 2020
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