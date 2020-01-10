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  • Son Güncelleme: 10.01.2020 15:05

Bakan Albayrak'tan Sivas ve 'a teşekkür mesajı

, Sivas ve 'ta iş insanları ile buluştu, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Albayrak'ın Sivas ve Tokat ziyaretine vatandaşlar da yoğun bir ilgiyle karşılık verdi. Bakan Albayrak, vatandaşların bu ilgilerini karşılıksız bırakmayarak hesabı Twitter'dan bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı

, geçtiğimiz gün Sivas ve 'a ziyaret gerçekleşirdi. Burada iş insanları ile buluşan Bakan Albayrak, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Albayrak, her iki ilde de halk tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Albayrak, vatandaşarlın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı.




TOKAT VE SİVAS'A TEŞEKKÜR MESAJI
Albayrak, "Teşekkürler Tokat ve Sivas #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor" etiketiyle hesabı Twitter'dan video içerikli bir mesaj yayımladı.

Videolarda Bakan Albayrak'ın Tokat ve Sivas ziyaretlerinden görüntüler yer aldı.




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