İŞKUR'da bellboy, garson, bakıcı, makineci, şoför ilanları duyuruldu! İşte genel başvuru şartları

İŞKUR'da duyurulan ilanlar, iş arayan on binlerce kişi tarafından yakından inceleniyor. Kurum aracılığıyla duyurulan ilanlara vatandaşlar yoğun talep gösterirken Ocak ayının ilk günlerinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yüzlerce yeni işçi ve personel alımı ilanları açıklandı. Bu kapsamda kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere on binlerce işçi alımı yapılacak. Peki, İŞKUR ilanlarına genel başvuru şartları nelerdir? İşte ilanlar ve adaylarda aranan o şartlar...

İŞKUR'DA YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI DUYURULDU

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BELLBOY ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BAKICI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR MAKİNECİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ŞOFÖR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ