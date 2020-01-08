Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil Başkan Erdoğan'ın tanıtımıyla görücüye çıkmıştı. Yerli otomobille ilgili her gün saat 14:30'da paylaşım yapan TOGG, yeni bir müjde daha verdi.

TOGG resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.

TOGG'un paylaşımı şu şekilde:

Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.