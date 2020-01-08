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  • 08.01.2020 14:40
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 14:51

Son dakika: için yeni paylaşım!

Son dakika haberine göre, ’nin milli gururu için yeni paylaşımda bulunan , Cuma günü tasarım hikayesiyle ilgili bir belgesel yayınlanacağını duyurdu.

'nin milli gururu Başkan Erdoğan'ın tanıtımıyla görücüye çıkmıştı. Yerli otomobille ilgili her gün saat 14:30'da paylaşım yapan , yeni bir müjde daha verdi.

TOGG resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli otomobilin tasarım sürecinde yaşananlarla ilgili belgeselin Cuma günü yayınlanacağını duyurdu.

TOGG'un paylaşımı şu şekilde:

Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.

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