Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Fiyatlar bir günde yüzde 40 arttı

20 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

22 milyar liraya inşa edilecek ve doğrudan 4 bin 323 kişinin istihdam edileceği dolaylı olarak ise 20 bin kişiye ekmek kapısı açacak yerli otomobilin fabrikası da araç gibi akıllı olacak. 2021 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin 2022 yılında tüm ülkede şarj altyapısı hazır hale getirilerek yollara çıkması bekleniyor.