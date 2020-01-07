Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Fiyatlar bir günde yüzde 40 arttı
Yerli otomobilin fabrikasının kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Gençali ve Kurşunlu mahallerinde arazisi olan vatandaşların başına talih kuşu kondu. Arazilerine fiyat biçmekte zorlanan mahallelinin bocaladığı konuşuluyor.
İKİ İL ARASINDA KIYASIYA YARIŞ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretimi yapılacak aracın merak edilen fabrika yeri de tanıtım günü açıklandı. Fabrikanın şehirlerine kurulması için 26 il talip olurken, ağırlıkla Bursa ile Kocaeli arasında gidip gelindi. Uzun süren yapılan teknik çalışmalar ve TOGG'un özellikle tercihi olmasından kaynaklı iki il arasındaki yarışın kazananı ise Bursa oldu.
KARACABEY PAS GEÇİLDİ
Resmi Gazete'de fabrikanın Bursa'da kurulacağının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Karacabey ilçesinde yer alan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli oto heyecanı yaşanmaya başladı. Ancak 27 Aralık'taki tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrikanın Gemlik'teki TSK'ya ait 4 milyon m2'lik askeri araziye kurulacağını açıklaması bu sefer de Karacabey'in 90 km uzağındaki iki mahallede büyük sevince yol açtı.
20 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK
22 milyar liraya inşa edilecek ve doğrudan 4 bin 323 kişinin istihdam edileceği dolaylı olarak ise 20 bin kişiye ekmek kapısı açacak yerli otomobilin fabrikası da araç gibi akıllı olacak. 2021 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin 2022 yılında tüm ülkede şarj altyapısı hazır hale getirilerek yollara çıkması bekleniyor.
1 MİLYON M2 ALANA İNŞA EDİLECEK
Yerli otomobilin Gemlik'te kurulacağı askeri arazinin büyüklüğü 4 milyon m2. Bu arazinin 1 milyon m2'sine yerli oto için üretim tesisi yapılacak. Fabrikanın temelinin 2020 yılının ikinci yarısında atılması planlanıyor. Tüm dünyada büyük ses getiren yerli otonun üretim yerinin belli olmasının ardından fabrika arazisine yakın bölgedeki arsa fiyatları da hareketlenmeye başladı.