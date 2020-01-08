TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 bin sosyal konut projesinin 2020 yılı başvuruları 16 Aralık'ta başlamıştı. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kala, başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Peki, TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı mı? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

TOPLAM 524 MİLYON LİRA YATIRILDI

Üç hafta önce başlanan başvuru süresince toplam 524 milyon 50 bin lira bedel yatırıldı. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 273 bin 740 olurken, 388 bin 61 kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Dairelerin şerefiyeleri de netleştikten sonra kura çekimi yapılacak.

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