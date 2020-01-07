Vatandaşların beğenisini toplayan Türkiye'nin Otomobili, her Türk'ün hayali oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısından sonra bağımsız bir firmaya araştırma yaptırdı. Türkiye genelinde 1.500'den fazla kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
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