Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.01.2020 08:34
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 08:38

e Türk halkından tam not!

, Türk halkından ‘tam not’ aldı. Çeşitli kesimlerden 1.500 kişiyle yapılan araştırmaya göre, projeyi destekleyenlerin oranı % 97.6. Katılımcıların % 89’u da aracı satın almak istediğini belirtiyor.

Vatandaşların beğenisini toplayan Türkiye'nin Otomobili, her Türk'ün hayali oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısından sonra bağımsız bir firmaya araştırma yaptırdı. Türkiye genelinde 1.500'den fazla kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYerli otomobile Türk halkından tam not!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri