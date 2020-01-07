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Yerli otomobilde temel atılıyor

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye'nin Otomobili'nin 'te inşa edilecek fabrikasının temelinin birkaç ay içinde atılmasının planlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97.6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. 'Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90.3" dedi.

Yerli otoda temel atılıyor
Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye'nin Otomobili'nin 'te inşa edilecek fabrikasının temelinin birkaç ay içinde atılmasının planlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97.6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. 'Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90.3" dedi. Varank, şunları söyledi: "Markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, Türk karakteristiğini yansıtan, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilebilen bir marka bu sene belli olacak."

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