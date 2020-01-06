Az sermaye ile aylık 5 6 bin lira kazanmanız mümkün olabiliyor. Düşük sermayeli iş fikirlerini haberimizde verdik. Düşük maliyetlerle kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte esnaflarla görüşerek adım adım aşamalarını hazırladığımız, karar vermenize yardımcı olacak az sermayeli işlere bazı örnekler... Günümüzde girişimcilerin en büyük sorunlarından bir tanesi bir iş kurarken gerekli olan ilk sermayeyi bulamamak veya aklındaki iş fikri için yeterli olan sermayeyi elde edememek. Maalesef bir girişimde bulunurken genellikle büyük sermayeler gerekiyor. Özellikle de güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız büyük bütçeler size kar oranı daha fazla iş olanakları sağlıyor.

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