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  • 06.01.2020 09:52
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:55

hangileri? İşte aylık 5 bin lira kazanın

ile kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Ancak hangi işle başlamayı düşünürseniz düşünün önemli olan kendi becerilerinize ve bilginize uygun olanı seçmenizdir. Aksi takdirde rakipleriniz bu yarışta sizi alt ederler. Bu tip bir yolculuğa başlamadan önce her zaman bir iş planı hazırlamanız gerekir. Bu sayede ilk altı aylık beklenen satışları ve kazançları görebilir ve ona göre mücadele edebilirsiniz. Unutmayın işletmelerin çoğu ilk yıllarında başarısız olur. İşte ve ...

Az sermayeli kârlı işler! İşte bazı örnekler...

Az sermaye ile aylık 5 6 bin lira kazanmanız mümkün olabiliyor. Düşük sermayeli iş fikirlerini haberimizde verdik. Düşük maliyetlerle kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte esnaflarla görüşerek adım adım aşamalarını hazırladığımız, karar vermenize yardımcı olacak az sermayeli işlere bazı örnekler... Günümüzde girişimcilerin en büyük sorunlarından bir tanesi bir iş kurarken gerekli olan ilk sermayeyi bulamamak veya aklındaki iş fikri için yeterli olan sermayeyi elde edememek. Maalesef bir girişimde bulunurken genellikle büyük sermayeler gerekiyor. Özellikle de güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız büyük bütçeler size kar oranı daha fazla iş olanakları sağlıyor.

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