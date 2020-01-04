İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı!
Türkiye'nin ilk yerli otomobili 2022 yılında yollarda olacak. Teknik ve donanım özellikleriyle birçok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil yüzde 100 elektrikli yapısıyla büyük dikkat çekti. Tanıtım sonrasında kamu ve özel sektörden binlerce şirket ve vatandaş yerli otomobil için ön talepte bulunacağını açıkladı. Peki yerli otomobilin avantajları ne olacak? Tüketicilerin kafalarındaki menzil sorununu ortadan kaldıracak özelliklere sahip olacak mı? "Yerli otomobil Türkiye'de voltajı yükseltecek" diyen Sabah yazarı Ufuk Sandık, bugünkü köşe yazısında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte detaylar...
Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bugünkü "Yerli otomobil Türkiye'de voltajı yükseltecek" başlıklı köşe yazısında, yerli otomobil ile ilgili merak edilenleri kaleme aldı. Yfyk Sandık, "Elektrikli otomobil pazarında satılan model sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. 2020'den itibaren elektrikli model sayısı artacak. Ancak asıl rekabet 2022'de yollara çıkacak doğuştan elektrikli yerli otomobille yaşanacak." dedi.
İşte Sandık'ın yazısının devamı:
Bugün dünyada 5 milyon adet elektrikli otomobil yollarda dolaşıyor. Sıfır emisyonlu, çevreci elektrikli otomobillere talep her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2040 yılında dünyada elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 57'ye yükselecek. 2040'da dünyada otomobil pazarı 100 bin adete ulaşırken, elektrikli otomobil satışı 57 bin adete yükselecek.