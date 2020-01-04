İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı! 

Türkiye'de elektrikli otomobiller ise talep görmüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında tüketicilerin elektrikli otomobillerin menzilini düşük, şarj istasyonu altyapısını ise yetersiz bulması var. Ayrıca elektrikli otomobil pazarında alternatiflerin az olması da nedenler arasında bulunuyor.