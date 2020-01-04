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İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı! 

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 2022 yılında yollarda olacak. Teknik ve donanım özellikleriyle birçok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil yüzde 100 elektrikli yapısıyla büyük dikkat çekti. Tanıtım sonrasında kamu ve özel sektörden binlerce şirket ve vatandaş yerli otomobil için ön talepte bulunacağını açıkladı. Peki yerli otomobilin avantajları ne olacak? Tüketicilerin kafalarındaki menzil sorununu ortadan kaldıracak özelliklere sahip olacak mı? "Yerli otomobil Türkiye'de voltajı yükseltecek" diyen Sabah yazarı Ufuk Sandık, bugünkü köşe yazısında merak edilen soruların yanıtlarını verdi. İşte detaylar...

04.01.2020 08:53 - Son Güncelleme: 04.01.2020 08:58
İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı!

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bugünkü "Yerli otomobil Türkiye'de voltajı yükseltecek" başlıklı köşe yazısında, yerli otomobil ile ilgili merak edilenleri kaleme aldı. Yfyk Sandık, "Elektrikli otomobil pazarında satılan model sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. 2020'den itibaren elektrikli model sayısı artacak. Ancak asıl rekabet 2022'de yollara çıkacak doğuştan elektrikli yerli otomobille yaşanacak." dedi.

İşte Sandık'ın yazısının devamı:

İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı!

Bugün dünyada 5 milyon adet elektrikli otomobil yollarda dolaşıyor. Sıfır emisyonlu, çevreci elektrikli otomobillere talep her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2040 yılında dünyada elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 57'ye yükselecek. 2040'da dünyada otomobil pazarı 100 bin adete ulaşırken, elektrikli otomobil satışı 57 bin adete yükselecek.

İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı!

Türkiye'de elektrikli otomobiller ise talep görmüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında tüketicilerin elektrikli otomobillerin menzilini düşük, şarj istasyonu altyapısını ise yetersiz bulması var. Ayrıca elektrikli otomobil pazarında alternatiflerin az olması da nedenler arasında bulunuyor.

İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı!

Bugün itibariyle Türkiye'de distribütörler aracılığıyla BMW i3, Renault Zoe, Smart ve Jaguar i-PACE satılıyor. 2020 yılından itibaren elektrikli model sayısı hızla artacak.

İşte yerli otomobil ile ilgili en çok merak edilen sorunun cevabı!

Ancak asıl rekabet 2022 yılında satışa sunulacak doğuştan elektrikli Türkiye'nin otomobili ile başlayacak. C-SUV olarak üretilecek yerli otomobille birlikte Türkiye elektrik pazarında voltaj yükselecek.

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